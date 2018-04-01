Саммит G20 в японской Осаке пройдёт с 28 по 29 июня 2019 года

13:45 | 2.04.2018

Саммит G20 пройдет в городе Осака с 28 по 29 июня 2019 года. Такое решение приняло правительство Японии, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга, передает «Росбалт». Точные даты встреч на уровне министров будут объявлены позже. Япония впервые принимает у себя представителей стран «Большой двадцатки».