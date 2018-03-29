Владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи

13:36 | 2.04.2018

Владельцев торговых центров власти обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на первые этажи зданий. Об этом в понедельник, 2 апреля, заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, передает iz.ru. Он подчеркнул, что работа комиссии завершится уже в весеннюю сессию, и к этому моменту все законодательные инициативы, касающиеся переноса кинотеатров и комплексов, будут готовы.



Законодатели хотят перевести кинотеатры и детские игровые зоны после крупного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Напомним, в результате случившегося погибли 64 человека.