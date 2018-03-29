Власти рассказали, какие льготы сохранит Тулеев после отставки

13:30 | 2.04.2018

За бывшим губернатором Кемеровской области Тулеевым после отставки сохраняется резиденция, также ему полагается ежемесячная выплата, служебное помещение и помощник, — рассказал полпред президента в Сибирском округе Меняйло. Он сослался на региональный закон о присвоении Тулееву почетного звания «народный губернатор», передает «Эхо Москвы».



Напомним, об отставке Тулеева стало известно 1 апреля. Он также опубликовал видеообращение к жителям Кемеровской области, в котором принес соболезнования родственникам погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».