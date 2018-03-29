Первый беспилотник «Почты России» разбился вскоре после запуска

13:08 | 2.04.2018

Первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей — вскоре после взлета аппарат «Почты России» упал на землю, сообщила РИА «Новости» в понедельник представитель правительства Бурятии.



Беспилотник должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй. В церемонии запуска участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.



Как передает «Эхо Москвы», беспилотник врезался в жилой дом и восстановлению не подлежит, пострадавших в результате этого инцидента нет.