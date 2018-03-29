Первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела над Тихим океаном

13:04 | 2.04.2018

Первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном. Ранее Китай предупредил о неконтролируемом падении станции, передает РБК.



Станция «Тяньгун-1» массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии «Шэньчжоу». Затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме, напоминает «Росбалт».