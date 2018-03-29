Китай вводит повышенные пошлины почти на 130 товаров из США

12:59 | 2.04.2018

В Китае с понедельника вступают в силу новые ввозные пошлины на 128 видов товаров американского экспорта, объявило министерство финансов КНР. Меры должны стать ответом на инициативу американского президента Дональда Трампа по ограничению импорта из Китая.



В Пекине заявляют, что введённые в конце марта Соединёнными Штатами пошлины на импорт стали и алюминия из Китая противоречат правилам ВТО, отмечает «Эхо Москвы».