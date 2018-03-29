Россия и мир
12:59 | 2.04.2018
Китай вводит повышенные пошлины почти на 130 товаров из США
В Пекине заявляют, что введённые в конце марта Соединёнными Штатами пошлины на импорт стали и алюминия из Китая противоречат правилам ВТО, отмечает «Эхо Москвы».
© «Вечерние Ведомости»
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