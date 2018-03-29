Владимир Путин уволил Амана Тулеева, назначив нового главу Кемеровской области

12:24 | 1.04.2018

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 1 апреля, подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области», сообщает пресс-служба Кремля. Таким образом, было удовлетворено заявление Амана Тулеева, который решил уйти с поста по собственному желанию. Указ вступил в силу с сегодняшнего дня. Согласно тому же документу, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилев, который до сегодняшнего дня занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.



Основной причиной, по которой Аман Тулеев решил сложить с себя полномочия губернатора Кмеровской области, которой он правил 20 лет, считается трагедия в ТЦ «Зимняя вишня», когда в результате пожара погибло 64 человека, из них более 40 детей.



Фото: kremlin.ru