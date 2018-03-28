В стычках с израильскими военными на границе сектора Газа погибли четыре палестинца

17:06 | 30.03.2018

По меньшей мере четверо палестинцев погибли, сотни получили ранения в столкновениях с израильскими военными, которые продолжаются вдоль границы с сектором Газа, сообщили РИА «Новости» местные медики.



Как отмечает russian.rt.com, тысячи палестинцев проводят демонстрации на границе сектора Газа. Некоторые протестующие вступают в стычки с израильскими военнослужащими, которые в ответ применяют оружие и спецсредства.



Жители сектора Газа 30 марта начали серию массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения». Палестинцы намерены продолжать акции протеста до середины мая.