Минздрав намерен к 2024 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет

16:56 | 30.03.2018

Через 6 лет продолжительность жизни в России должна составить 76 лет. А к 2030 году вырасти до 80 лет и более. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает rg.ru. «Наша задача — уже к 2024 году достичь продолжительность жизни в 76 лет, а к 2030 году войти в группу стран 80+», — сказала она.



В материалах Минздрава отмечается, что за январь — декабрь 2017 г. ожидаемая продолжительность жизни составила 72,68 года, что выше на 0,81 года по сравнению с 2016 г., у мужчин продолжительность жизни составила 67,58 года, у женщин — 77,62 года.