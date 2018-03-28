Мизулина пожаловалась в прокуратуру на видеоролик с ее соболезнованиями Путину

16:48 | 30.03.2018

Сенатор Мизулина подала жалобу в прокуратуру на распространение «блогерами и рядом СМИ» видеоролика, в котором она в эфире программы на «России 1» приносит соболезнования Путину из-за пожара в Кемерове. Об этом говорится на сайте Мизулиной. По ее мнению, в результате распространения такого ролика пользователи соцсетей и читатели СМИ «были введены в заблуждение относительно истинной позиции сенатора». Мизулина считает, что распространение ролика с ее цитатой подпадает под три статьи УК РФ — о клевете, возбуждении ненависти или вражды и об оскорблении представителя власти, сообщает ТК «Дождь».



Речь идет об эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Программы вышла в эфир 27 марта на канале «Россия 1». Мизулина, комментируя события в Кемерове, назвала пожар в «Зимней вишне» «ударом в спину для президента Владимира Путина», а также высказала «слова соболезнования и поддержки нашему лидеру», напоминает РБК.



Высказывание сенатора вызвало волну возмущения в соцсетях. В интернете появилась петиция снять полномочия члена Совета Федерации с Мизулиной.