Болгария не станет высылать российских дипломатов

16:40 | 30.03.2018

Премьер Болгарии Бойко Борисов объявил в пятницу о решении не высылать из страны российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. «На данный момент мы не считаем, что нам нужно изгнать дипломатов или технический персонал Российской Федерации», — цитирует Борисова телеканал Kanal3.



Шестнадцать стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и несколько других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Четвертого марта там отравили бывшего двойного агента, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона утверждает, что к этому причастна Россия, напоминает РИА «Новости».