В Кемерове после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» изменят логотип к 100-летию города

16:36 | 30.03.2018

Кемеровские власти после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» поддержали предложение жителей изменить утверждённый ранее логотип к 100-летнему юбилею города, на котором его возраст обозначен в виде языков пламени, сообщили РИА «Новости» в пятницу в городской администрации.



С такой просьбой обратились в городскую администрацию местные жители. Они посчитали изображение неуместным после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».



Праздничный логотип Кемерова был утвержден в феврале этого года. Его авторами стали ученица седьмого класса и учитель изобразительного искусства, напоминает rg.ru.