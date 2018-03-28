В Кремле заявили, что Трамп не говорил о победе США в возможной гонке вооружений

16:21 | 30.03.2018

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что во время телефонного разговора с Путиным Трамп не говорил о победе своей страны в гонке вооружений, передает «Газета.Ru». «Нет, такая фраза не была сказана в разговоре, эти сообщения не соответствуют действительности», - сказал Песков.



Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что 20 марта Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил о победе Соединённых Штатов в случае начала новой гонки вооружений.