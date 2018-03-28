Чехия экстрадировала в США обвиняемого в хакерских атаках россиянина Евгения Никулина

16:12 | 30.03.2018

Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках, сообщили чешская радиостанция Respekt и агентство Reuters со ссылкой на источник.



Гражданин России Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. Американский штат Калифорния обвиняет Никулина в совершении хакерских атак на территории США. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. Выдачи Никулина требовала и Россия по обвинению в краже, отмечает «Эхо Москвы».