Состояние Юлии Скрипаль значительно улучшилось

16:06 | 30.03.2018

Состояние Юлии Скрипаль, проходящей курс лечения в больнице в Солсбери после отравления, значительно улучшилось: она не только находится в сознании, но уже может пить и принимать пищу, передает телеканал Sky News. В то же время состояние ее отца, Сергея Скрипаля, врачи по-прежнему оценивают как стабильно критическое.



Хотя Юлия идет на поправку, она до сих пор должна находиться под круглосуточным наблюдением медиков, сообщает «Эхо Москвы».



Как напоминает РБК, Юлия и Сергей Скрипаль были найдены без сознания на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Специалисты диагностировали отравление нервно-паралитическим агентом. По утверждению британских властей, это было боевое отравляющее вещество «Новичок» российского производства.