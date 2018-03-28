В Минобороны РФ сообщили о продлении гуманитарных пауз в Сирии

13:21 | 30.03.2018

В Восточной Гуте в Сирии продлены гуманитарные паузы для эвакуации оставшейся части боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» в зону деэскалации Идлиб. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Евтушенко, передает Kp.ru. Он отметил, что данное решение было принято для эвакуации оставшейся части боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб».



Накануне, 29 марта, населенный пункт Эрбин по организованному гуманитарному коридору покинули 7 тыс. боевиков и членов их семей. Они были вывезены на 129 автобусах, отмечает iz.ru.