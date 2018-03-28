В американском штате Флорида на пляже нашли остов корабля XVIII века

13:03 | 30.03.2018

В американском штате Флорида на пляже обнаружены обломки деревянного корабля, построенного, предположительно, около 300 лет назад — в XVIII веке.



На настоящий артефакт наткнулись Джулия Тернер и ее 8-летний сын. Во время прогулки по пляжу они увидели конструкции, которые сначала приняли за часть забора. Однако, подойдя поближе, они поняли, что нашли обломки старинного корабля. «Мы подошли, проверили и сразу поняли, что это исторический артефакт», — передает слова женщины телеканал CBS.