Суд в Калифорнии обязал производителей кофе предупреждать об опасности продукта

12:43 | 30.03.2018

Суд в Калифорнии постановил, что компания Starbucks и другие производители кофе в штате должны снабжать всю свою продукцию специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний, передает «Вести.ру».



По данным агентства, суд удовлетворил иск активистов, потребовавших от производителей кофе маркировать свой товар специальными пометками о содержании опасных веществ. Как отмечается, при поджаривании зерен кофе выделяется акриламид, который входит в список канцерогенных веществ, сообщает gazeta.ru.



Представители кофейной индустрии, в свою очередь, считают, что маркировать продукт не обязательно, так как акриламид содержится в нем в безвредных количествах.