Задержана гендиректор компании — собственника торгового центра «Зимняя вишня»

12:33 | 30.03.2018

Следственный комитет России задержал генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, данной компании принадлежит здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В доме Богдановой уже прошел обыск. Скоро ей предъявят обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».



Ранее, в среду, 28 марта, Заводский суд Кемерова арестовал пятерых обвиняемых по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», напоминает РБК. Пожар в ТРЦ в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.