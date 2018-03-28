Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о возможной войне с Ираном

12:18 | 30.03.2018

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью изданию The Wall Street Journal рассказал о возможной войне с Ираном. «Мы должны добиться избежания военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10–15 лет, вероятно, начнётся война с Ираном», — пояснил он, передает russian.rt.com.



Он также призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Ирана, чтобы избежать военного конфликта в регионе.



Как напоминает РБК, Саудовская Аравия последовательно выступала против снятия санкций с Тегерана после заключения администрацией Барака Обамы ядерной сделки с Ираном. После прихода к власти Мухаммеда бен Сальмана Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном, обвинив иранское руководство во вмешательстве в арабские дела, в частности в поддержке хуситов — одной из сторон конфликта в Йемене. Иран отрицает передачу оружия йеменским повстанцам и заявляет, что Саудовская Аравия играет дестабилизирующую роль в регионе.