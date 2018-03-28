Трамп заявил Путину, что США победят, если начнётся новая гонка вооружений

12:08 | 30.03.2018

Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что Соединённые Штаты одержат победу, если начнётся новая гонка вооружений. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. «Если вы хотите начать гонку вооружений, мы можем пойти на это, но я выиграю», — передали источники слова Трампа Путину.



Однако, как отмечается, Трамп после этого больше не намекал на напряженность в отношениях с Россией. По словам источников, он планирует встретиться с Путиным, в частности чтобы обсудить вопрос о сокращении гонки вооружений между двумя странами, передает gazeta.ru.