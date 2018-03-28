Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Петербурге

12:01 | 30.03.2018

60 дипломатов США объявлены персонами нон грата в России, кроме того, МИД отзывает согласие на работу генконсульства США в Петербурге, заявил глава МИД РФ Лавров. Посла Соединенных Штатов уже известили об этом, передает «Интерфакс».



В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до пятого апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта, сообщает РИА «Новости».



Ранее более 20 стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном из-за инцидента в английском городе Солсбери, где было совершено покушение на бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля, напоминает iz.ru. Власти США решили выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.