16:45 | 29.03.2018

Грузия решила выслать одного российского дипломата в качестве солидарности с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа страны. Поскольку посольство России в Тбилиси не работает с 2008 года, решение коснется одного из сотрудников российской секции при посольстве Швейцарии.



«МИД выражает солидарность Великобритании, разделяет позицию Соединённого Королевства и международного сообщества по данному вопросу и, соответственно, объявляет нежелательным нахождение на территории Грузии одного сотрудника действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России в Грузии», — говорится в сообщении.



Таким образом, Грузия стала 28-й страной, объявившей о высылке российских дипломатов.