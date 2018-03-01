Песков прокомментировал возможность отставки Тулеева

16:35 | 29.03.2018

Пресс-секретарь Путина Песков отказался комментировать сообщения об отказе Кремля от показательной отставки губернатора Кемеровской области Тулеева после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня».



«На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даём соответствующую информацию», — сказал Песков.



Как сообщает РБК, 28 марта источники, близкие к администрации президента, сообщили, что в ближайшее время показательная отставка Тулеева произведена не будет, поскольку руководство страны не хочет, чтобы это решение выглядело как принятое под давлением.