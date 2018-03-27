В МИД Франции подтвердили визит Эмманюэля Макрона в Россию в мае

11:58 | 29.03.2018

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент республики Эмманюэль Макрон посетит Россию в мае 2018 года. По его словам, планы главы государства не изменились и он продолжается готовиться к визиту, передает MK.ru.



Макрон принял предложение Путина посетить Россию еще в феврале во время телефонного разговора глав двух государств. Поездку главы Пятой республики планировалось приурочить к Международному экономическому форуму в Санкт-Петербурге, который пройдет в мае 2018 года, напоминает «Вести.ру».