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Россия и мир


11:53 | 29.03.2018

Южная Корея и КНДР договорились провести межкорейский саммит 27 апреля

КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, передало в четверг информационное агентство Рёнхап по итогам подготовительных переговоров. Эта встреча станет первой за более чем десять лет. Межкорейский саммит пройдет в деревне Панмунджон, расположенной на границе между странами.

Принципиальная договоренность о проведении саммита была достигнута в начале марта, во время визита делегации Южной Кореи к лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Это были первые прямые переговоры с представителями Юга с момента его прихода к власти в 2011 году, отмечает РБК.

© «Вечерние Ведомости»

 


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