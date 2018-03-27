Южная Корея и КНДР договорились провести межкорейский саммит 27 апреля

11:53 | 29.03.2018

КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, передало в четверг информационное агентство Рёнхап по итогам подготовительных переговоров. Эта встреча станет первой за более чем десять лет. Межкорейский саммит пройдет в деревне Панмунджон, расположенной на границе между странами.



Принципиальная договоренность о проведении саммита была достигнута в начале марта, во время визита делегации Южной Кореи к лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Это были первые прямые переговоры с представителями Юга с момента его прихода к власти в 2011 году, отмечает РБК.