В США задержали угрожавшего устроить стрельбу в школе иностранного ученика

11:46 | 29.03.2018

В Пенсильвании задержали иностранного ученика Ан Тсо Суна за то, что он, предположительно, угрожал устроить стрельбу в одной из школ. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.



По данным полиции, в доме 18-летнего школьника нашли в том числе арбалет, стрелы, патроны и защитные наушники для стрельбы. В интернете он искал информацию о том, как купить автомат Калашникова и американскую полуавтоматическую винтовку, передает «Эхо Москвы».