ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Лайтбанка»

11:32 | 29.03.2018

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Лайтбанка» (Москва). Поясняется, что решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.



«Лайтбанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 425-е место в банковской системе РФ, отмечает РИА «Новости».