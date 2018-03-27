На Египет обрушилась сильнейшая песчаная буря

11:21 | 29.03.2018

Сильнейшая песчаная буря обрушилась в среду на Египет. От удара стихии наиболее пострадали южные провинции страны. Из-за крайне плохой видимости дорожная полиция во многих регионах страны перекрывает междугородные скоростные трассы. Закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии. В некоторых местах порывы ветра с песком достигали 20 м/с, повалены линии электропередачи. Власти просят людей не выходить на улицы и воздержаться от поездок на автотранспорте.