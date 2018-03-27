На Украине предложили заключить новый договор о дружбе с РФ

11:17 | 29.03.2018

Договор о дружбе Украины с Россией необходимо заключить на новых основаниях. Об этом заявила замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает РИА «Новости».



Расторгнуть Договор, по ее мнению, нужно из-за того, что Россия «нарушила его основные положения». Последним «брутальным нарушением» было проведение выборов президента России в Крыму, подчеркнула она. «В новых реалиях отношений с РФ мы все равно должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Зеркаль.



Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был продлен еще на 10 лет, напоминает lenta.ru.