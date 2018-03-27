В Кремле отказались «показательно» увольнять Тулеева

11:10 | 29.03.2018

Близкие к Кремлю источники РБК сообщили, что показательной отставки Тулеева после пожара в «Зимней вишне» не будет. Однако Тулеев, вероятно, уйдёт до конца весны сам. По словам собеседников агентства, если губернатора уволят сейчас, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением. Другой причиной, по которой не планируется «показательная» отставка Тулеева, стало то, что у него «много заслуг».



Как напоминает «Эхо Москвы», требования отставки Тулеева звучали на траурных митингах и памятных акциях после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».