Кадыров готов найти украинского пранкера Вольнова

11:00 | 29.03.2018

Глава Чечни Кадыров готов поймать украинского пранкера Никиту Кувикова (Евгения Вольнова), распространившего информацию о 300 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», если перед ним будет поставлена такая задача. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Умаров.



«Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно, и враги России будут наказаны», — заявил Умаров.



Накануне, 28 марта, Басманный суд Москвы заочно арестовал Кувикова и объявил его в международный розыск. Срок ареста — два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. В отношении пранкера было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, Кувиков вводил в заблуждение семьи погибших и пострадавших и пытался дестабилизировать ситуацию, отмечает РБК.