Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку торговых центров

17:04 | 28.03.2018

Автобус ГУ МЧС по Владимирской области с журналистами загорелся, когда следовал для освещения проверок соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах Владимира, передает iz.ru.



Как сообщил главный редактор издания «ПроВладимир», сотрудник которого был в числе организованной комиссии, когда автобус задымился, все выбежали. Водитель стал тушить огнетушителем. В итоге журналистам пришлось ждать другой автобус.



Отмечается, что в момент инцидента в автобусе марки ПАЗ находились более 10 человек — представителей местных СМИ и пресс-служб.