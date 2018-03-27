Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Надежда Судденок арестована на два месяца

16:57 | 28.03.2018

Заводский районный суд Кемерова арестовал генерального директора ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок на два месяца. Она будет находиться под стражей до 25 мая. Столько же проведёт в СИЗО и охранник торгового цента Сергей Артюшин.



Обвиняемая заявила, что будет обжаловать это решение. Защита просила отпустить Судденок под домашний арест. Следствие же апеллировало к стандартному набору опасений: на свободе она может скрыться, в том числе за рубеж, повлиять на расследование, надавить на свидетелей и так далее, передает РИА «Новости».



Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.