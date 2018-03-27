16:51 | 28.03.2018

Губернатор Кемеровской области Тулеев уволил своего заместителя — руководителя аппарата администрации Алексея Зеленина — и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину, рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.



По информации «Интерфакса», место Зеленина займёт Ольга Турбаба, которая в настоящее время является заместителем главы Кемерова. А должность начальника департамента займёт заместитель Лопатиной — Валентина Назимок.



Как напоминает regnum.ru, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где был кинотеатр и детские игровые зоны. В результате ЧП погибли 64 человека, еще более 60 пострадали.