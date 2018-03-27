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Россия и мир


16:51 | 28.03.2018

Губернатор Кемеровской области Тулеев уволил своего заместителя

Губернатор Кемеровской области Тулеев уволил своего заместителя — руководителя аппарата администрации Алексея Зеленина — и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину, рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

По информации «Интерфакса», место Зеленина займёт Ольга Турбаба, которая в настоящее время является заместителем главы Кемерова. А должность начальника департамента займёт заместитель Лопатиной — Валентина Назимок.

Как напоминает regnum.ru, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где был кинотеатр и детские игровые зоны. В результате ЧП погибли 64 человека, еще более 60 пострадали.

© «Вечерние Ведомости»

 


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