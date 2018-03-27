Умер советский и российский оружейник Виктор Калашников

16:44 | 28.03.2018

Скончался советский и российский оружейник Виктор Калашников, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Об этом сообщила пресс-служба Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.



Как напоминает kp.ru, Виктор Михайлович пошел по стопам отца, став ведущим инженером-конструктором концерна «Калашников», советским и российским конструктором стрелкового оружия. Под руководством конструктора стрелкового оружия были разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН», он разработал блокировку ударника для карабина «Медведь-3», а также участвовал в разработке самозарядных охотничьих карабинов, пишет сайт kp.ru.