СКР возбудил дело против украинского пранкера, заявившего о «сотнях погибших» в Кемерове

16:39 | 28.03.2018

Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского пранкера Никиты Кувикова, известного в Сети как Евгений Вольнов, распространившего сведения о 300 погибших при пожаре в Кемерове. Дело открыто по статье «Возбуждение ненависти или вражды».



«По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове», — заявили в ведомстве. Таким образом он вводил родственников погибших и пострадавших в заблуждение и пытался дестабилизировать ситуацию.



Сам Кувиков сообщил РБК: «На законы Российской Федерации, как и на Следственный комитет Российской Федерации, я плевал с высокой колокольни».



Как отмечает РИА «Новости», накануне на YouTube-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях. Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут «более трехсот трупов».