13:41 | 28.03.2018

Парламентским голосованием новым президентом Мьянмы избран 66-летний У Вин Мьинт, кандидат от партии Национальная Лига за Демократию (НЛД) и бывший спикер нижней палаты парламента, передает РИА «Новости». Как сообщает местное издание The Myanmar Times, в среду кандидатуру 66-летнего политика поддержало почти две трети (406 из 636) депутатов законодательного собрания страны.



Ранее сообщалось, что бывший президент Мьянмы Тхин Чжо ушёл в отставку, сложив полномочия по собственному желанию. На посту он находился с середины 2016 года, напоминает life.ru.