Глава КНДР Ким Чен Ын и его жена посетили Китай

13:33 | 28.03.2018

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его жена посетили Китай. Согласно последней информации, глава КНДР прибыл на территорию страны, чтобы лично поздравить председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием, передает argumenti.ru.



По словам журналистов, лидер КНДР вместе со своей женой осуществили неофициальный визит в Китай в минувшее воскресенье, 25 марта. Затем схожее заявление было опубликовано на официальном интернет-портале МИД Китая. Ким Чен Ын впервые покинул Корею со времени становления главой государства.



Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай намерен сотрудничать с товарищами из Северной Кореи, чтобы двигаться вперед и получать максимальные выгоды для народов, уточняет «Газета.Ru».