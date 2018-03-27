В Конгресс США будет баллотироваться профессиональный клоун

13:26 | 28.03.2018

Бывший клоун американского цирка Ringling Bros. and Barnum & Bailey circus Стив Лаф объявил о решении баллотироваться от Демократической партии в Палату представителей США. Об этом Лаф сообщил на своем сайте. «Шутят, что президент и конгресс — клоуны, — сказал Лаф, анонсируя свою кандидатуру. — Что же, по моему профессиональному мнению, они худшие клоуны, которых я когда-либо видел».



Как отмечает life.ru, на выборы Лаф пойдёт от демократов и рассчитывает побороться с конгрессменом-республиканцем Ральфом Норманом, переизбирающимся в ноябре. Известно, что профессиональный клоун сотрудничал со штабом Барака Обамы во время предвыборных кампаний в 2008 и 2012 годах.