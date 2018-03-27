Правительство РФ внесло в Госдуму проект об ужесточении ответственности авиадебоширов

12:40 | 28.03.2018

Правительство внесло в Государственную думу проект закона об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на авиатранспорте. Об этом заявили в пресс-службе кабмина.



В справке уточняется, что законопроект предлагает усилить административную ответственность за невыполнение лицами, находящимися на борту самолета, распоряжений капитана воздушного судна, а также за ряд противоправных действий, совершаемых на воздушном транспорте. Документом также планируется ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.