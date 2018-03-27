На дне озера в Швейцарии нашли дырявый ботинок, выброшенный 5 тысяч лет назад

12:32 | 28.03.2018

На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии археологи нашли древний дырявый ботинок, которому не менее пяти тысяч лет. Об этом сообщили власти кантона Цюрих. Отмечается, что таких находок было сделано менее 10 по всей территории Европы.



Предположительно, обувь относится к хоргенской культуре времен неолита. Жители этой культуры расселились по территории современной западной Швейцарии, а также на немецкой земле Баден-Вюртемберг, передает ren.tv.



Длина ботинка, который напоминает лапоть, составляет около 26 сантиметров. Скорее всего, ботинок принадлежал взрослому человеку.