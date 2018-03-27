Люксембург отзывает своего посла в России для проведения консультаций

12:27 | 28.03.2018

Люксембург решил отозвать своего посла в Москве для проведения консультаций. Об этом сообщает RTL со ссылкой на заявление главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна.



Между тем ранее Ассельборн заявил об отсутствии у властей планов присоединяться к странам, которые высылают российских дипломатов в связи с расследованием дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает Kp.ru.



Как напоминает «Эхо Москвы», в знак солидарности с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили США, Канада и европейские страны. В частности, США высылает 60 человек, а также закрывает генконсульство России в Сиэтле.