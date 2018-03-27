В Госдепартаменте США сравнили РФ с «чудовищем из морских глубин»

12:20 | 28.03.2018

27 марта официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что остаются опасения касательно возможного вмешательства Москвы в выборы в США, передает lenta.ru.



«Мы не можем сказать, что выборы в США станут безопаснее. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы допускаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах… Это чудовище из морских глубин», — заявила Науэрт. Она подчеркнула, что это видно на примере Мексики, а также Франции и других европейских стран.



Напомним, что ранее Вашингтон решил выслать в связи «делом Скрипаля» 60 российских дипломатов. В частности, высылке подлежат 48 дипломатов РФ и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, также будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле.