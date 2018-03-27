Apple представила iPad, который ориентирован на школьников и студентов

12:09 | 28.03.2018

Компания Apple представила новый iPad, который ориентирован на школьников и студентов. В отличие от предыдущей модели с диагональю 9,7 дюйма гаджет может работать со стилусом, который был лишь в версии iPad Pro, передает iz.ru. Новый iPad также имеет датчик TouchID, две камеры и функцию LTE. По заявлению разработчиков, время работы устройства на одном заряде составляет 10 часов. В iPad интегрированы обучающие программы. Для студентов и школьников устройство стоит 299 долларов, для остальных покупателей — 329 долларов.