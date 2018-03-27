«Нафтогаз» назвал неприятным решение властей Германии по «Северному потоку — 2»

12:05 | 28.03.2018

В руководстве украинской компании «Нафтогаз» назвали решение Германии о выдаче разрешения на строительство «Северного потока — 2» неприятным, но вполне ожидаемым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях корпорации.



В компании отметили, что Германия «упорно называет этот проект исключительно коммерческим и считает его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом». «Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украина, США, Канада и значительная часть немецкого политикума так не считают. Мантра об «исключительно коммерческой выгоде», очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы», — подчеркнули в компании, передает РБК.