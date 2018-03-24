Российских журналистов призвали трезво подходить к освещению информации в Кемерове

20:45 | 27.03.2018

Председатель Союза журналистов России обратился к представителям СМИ с просьбой перепроверять информацию при освещении трагедии в Кемерове, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли как минимум 64 человека. Между тем некоторые информагентства, ссылаясь на недостоверные источники и социальные сети, сообщают о сотнях погибших.



«Трагедия в Кемерове вызвала не только волну сочувствия. К сожалению, она вызвала и волну ложной информации о произошедшем. Множатся страшные слухи о количестве жертв, о причинах трагедии, о возможных виновниках страшного пожара. Можно понять рядовых граждан, поддавшихся вполне объяснимым эмоциям. Как председатель Союза журналистов России я хочу призвать всех нас при освещении трагедии и её последствий к взвешенной позиции, к соблюдению самых высоких стандартов в работе с информацией об этой трагедии. Это стандарты этические — речь идёт о судьбах людей. Это стандарты, требующие тщательной проверки фактов. Никакое число дополнительных подписчиков в социальных сетях и телеграм-каналах, никакой рост рейтинга вашего издания или вашего личного рейтинга не сможет оправдать распространение непроверенной информации, и тем более слухов», — заявил председатель СЖР Владимир Соловьев.



Напомним, что сегодня рано утром, 27 марта, президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово. Он почтил память погибших при пожаре, а также посетил тех, кто находится в больнице.



Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области