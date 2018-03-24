Сборная России по футболу сыграет с командой Франции в красной форме

17:01 | 27.03.2018

Футболисты сборной России сыграют в товарищеском матче с командой Франции в красной форме, сообщается в микроблоге российской сборной в Twitter. Матч пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало в 18:50 мск. Матч начнется с минуты молчания в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, а игроки выйдут на поле в траурных повязках.



Как напоминает «Спорт-Экспресс», на игру с Бразилией, которая завершилась со счетом 0:3, подопечные Станислава Черчесова вышли в белых футболках.