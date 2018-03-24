Тулеев извинился перед Путиным за пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

16:55 | 27.03.2018

Губернатор Кемеровской области Тулеев лично извинился перед Путиным за пожар в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории», — заявил Тулеев, отвечая на вопрос Путина о том, как глава региона оценивает ситуацию.



Пожар в «Зимней вишне» случился днем в воскресенье 25 марта, его тушили до середины дня понедельника. По официальным данным, погибли 64 человека. В списках погибших у штаба, который создали семьи жертв, 41 ребенок. На стихийном митинге у областной администрации в центре Кемерова люди потребовали отставки Тулеева, отмечает ТК «Дождь». Ранее сообщалось, что Тулеев назвал участников митинга в Кемерове «бузотерами».