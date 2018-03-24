Родственники жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» собрали данные о 85 пропавших без вести

16:49 | 27.03.2018

В штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые, предположительно, пропали без вести. Данные получены лично, по почте и СМС, фамилии не повторяются. 70 % пропавших без вести — дети в возрасте от 10 до 13 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель штаба. По его словам, эту информацию планируется передать полицейским.



По официальным данным, при пожаре 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В больницах находятся 12 человек, еще 55 пострадавших лечатся амбулаторно.